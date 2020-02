Albero caduto a piazza Poderico, comitati:”Poteva essere una tragedia” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Armando Coppola e Antonio D’Urso, rispettivamente presidente dell’associazione Napoli in sinergia e del Comitato Vicaria. «L’incuria dell’Amministrazione comunale con il sindaco Luigi de Magistris e della quarta Municipalità con il presidente Giampiero Perrella colpisce ancora. Solo il fato ha fatto sì che ieri pomeriggio, a causa delle forti raffiche di vento, per la caduta di un Albero in piazza Poderico si piangesse un’altra vittima. Una piazza frequentatissima da bambini e, come si può vedere dalla foto, all’altezza di un attraversamento pedonale. Purtroppo l’ultima potatura degli alberi in quella zona è avvenuta con la passata amministrazione municipale. Quanto dobbiamo sopportare ancora questa incuria e sciatteria da parte del Comune?». L'articolo Albero caduto a piazza Poderico, comitati:”Poteva ... anteprima24

