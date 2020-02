Al via la terza serata con le cover. Junior Cally porta le sardine sul palco - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Serena Pizzi I cantanti in gara si sfidano sulle cover. Junior Cally stravolge il testo di Vasco Rossi. E Georgina incanta l'Ariston Dopo il grande successo delle prime due serate, Amadeus riparte più carico che mai. Alle 20.53 inizia così la terza serata della 70esima edizione del festival di Sanremo. Tutto è pronto, le luci sono puntate sul palco, l'Ariston muore dalla voglia di vedere i cantanti, gli ospiti e le vallette scendere dai quindici fatidici grandini. Questa serata è dedicata alle cover, ma prima di iniziare il conduttore non poteva che dedicare un pensiero e una preghiera per i due macchinisti morti questa mattina nel deragliamento del Frecciarossa all'altezza di Lodi. "Un pensiero alle vittime e alle famiglie delle vittime del grave incidente ferroviario di oggi a Lodi", dice Amadeus aprendo la terza serata della kermesse. Poi Michele Zarrillo insieme Fausto ... ilgiornale

mazzocchitti : @giovanni_barba @Mov5Stelle Avrà comunque 10 anni di contributi versati come parlamentare o senatore. E dopo due l… - fabri0896 : RT @Ruttosporc: Buonasera e benvenuti alla terza serata di #SanremoAGobbiland VIA CON LA SIGLA! - ariberti : RT @tommibrondolin: Ogni parola, prima di essere pronunciata, dovrebbe passare attraverso tre porte. Sulla prima porta da aprire c'è scritt… -