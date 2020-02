Senago, le presta dei soldi poi la minaccia: arrestato usuraio di Solaro (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Le ha prestato 8mila euro, poi è passato alle minacce fino a chiederle indietro una somma superiore al 40% del totale. Per una donna di Senago è finito l’incubo di un usuraio di Solaro. La donna ha avuto il coraggio di denunciare tutto ai carabinieri e insieme hanno teso una trappola al malvivente. Sabato si sono dati appuntamento in un negozio di via Pacinotti a Senago per regolare i conti. Alla vista della scena, poco prima che l’uomo ricevesse la busta contenente 11mila euro in contanti sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato l’usuraio arrestandolo. su Il Notiziario. ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Senago, le presta dei soldi poi la minaccia: arrestato usuraio di Solaro - -