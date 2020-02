Ray Donovan cancellata dopo Homeland e Shameless: ecco le trame rimaste in sospeso (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ray Donovan cancellata e per Showtime si chiude un'epoca. Nell'ultimo decennio ci hanno tenuto insieme gli affari della famiglia Donovan, le spie, le guerre e la follia di Carrie Mathison ma anche la famiglia Gallagher ma questa stagione 2019/2020 porterà via tutto questo. Showtime ha lasciato andare la sua storia, i successi dell'ultimo decennio cancellando prima Homeland, poi Shameless e adesso Ray Donovan. Siamo sicuri che non siano state scelte facile e che, in alcuni casi, tutto sia dovuto al cast pronto a fare altro dopo anni di onorato servizio, ma ai fan non può che restare l'amaro in bocca.Showtime ha annullato il dramma Ray Donovan confermando i rumors che aleggiavano nell'aria ormai da un po' e non stiamo parlando solo di giorni. La serie per molti si era già conclusa con la quinta stagione ma poi c'è stata l'occasione di averne una sesta e addirittura una settimana ... optimaitalia

PertoAch : Nonononononononononono Nooooooooooooooooooooo - UniMoviesBlog : Showtime ha cancellato la celebre serie tv #RayDonovan dopo 7 stagioni, la decisione è stata confermata questa sera… - 3cinematographe : #RayDonovan: la serie è stata cancellata dopo sette stagioni @showtime -