Raffaella Fico nella bufera per l’ultimo selfie: “Sei diventata un mostro!” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Raffaella Fico è sempre molto attiva su Instagram, ma l’ultimo selfie l’ha catapultata nella bufera. La ex gieffina ed ex di Mario Balotelli è seguita da quasi 500mila follower a cui lei ogni giorno regala video tutorial su come allenarsi, scatti in abito lungo con scollature vertiginose, immagini dei backstage e selfie di ogni genere. E a volte compare anche la figlia Pia, la bimba avuta con Super Mario. Raffaella Fico è diventata famosa anni fa, grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 8. Stupenda e molto femminile, con quella cascata di ricci e quel fisico spettacolare. Certo, da quei tempi la partenopea è cambiata. Da quando è uscita dalla Casa più spiata d’Italia il suo volto ha subito una ‘trasformazione’ e in tanti si sono accorti delle visitine dal chirurgo. Ma ultimamente a detta loro sono aumentate. (Continua dopo la foto) E Raffaella Fico è finita nel mirino dopo ... caffeinamagazine

