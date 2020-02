PS5 e Xbox Series X: Nuovi dettagli leak e ufficiali (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Attraverso il sito web ufficiale di Sony Playstation Japan e mediante alcuni leak trapelati in rete con tanto di foto, siamo venuti a conoscenza di Nuovi dettagli su PS5 e Xbox Series X e vogliamo condividerli con voi. Xbox Series X e PS5: Nuovi dettagli svelati Partiamo prima di tutto dalla Xbox Series X che potete vedere nella foto riportata in alto. Il suo design fu svelato lo scorso anno per cui non è una novità, tuttavia il dietro della console fino ad oggi era un mistero. Dalla foto che potete vedere in alto è possibile notare uno slot espansione per la memoria di massa ad alta velocità. Secondo dei rumors la suddetta porta potrebbe essere utilizzata per affiancare l’SSD della console, in modo da espandere la memoria. Oltre naturalmente a poter disporre del disco USB per l’installazione di ulteriori giochi, i giocatori ... gamerbrain

