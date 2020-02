Pinguini Tattici Nucleari a Sanremo 2020: “Completamente pazzi” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020: i Pinguini Tattici Nucleari in gara tra Big con il brano “Ringo Starr” Si esibiranno questa sera, mercoledì 5 febbraio, al Festival di Sanremo 2020 i Pinguini Tattici Nucleari. Il gruppo è composto da Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini Simone Pagani e Matteo Locati. I Pinguini Tattici Nucleari a Sanremo 2020 porteranno sul palco del Teatro Ariston il brano Ringo Starr. Proprio sulla loro canzone, la band si augura di ampliare il loro pubblico. Alla stampa hanno dichiarato: “Era una melodia che avevo in mente da anni, soltanto sei mesi fa ho trovato il testo perfetto”. Sono giovani, ma per nulla inesperti: i Pinguini Tattici Nucleari hanno già pubblicato quattro album e contano su un grande seguito. Pinguini Tattici Nucleari al Festival di Sanremo. Amadeus la sera dell’annuncio: “Siamo ... lanostratv

IlContiAndrea : Ordine di uscita Big #Sanremo2020 Pelù Lamborghini Nigiotti Levante Pinguini Tattici Nucleari Tosca Gabbani Jannacc… - trash_italiano : Pinguini Tattici Nucleari - 8: che bella sorpresa. Canzone movimentata, bella. Bravi! #Sanremo2020 - IlContiAndrea : Dodici Big di mercoledì sera #Sanremo2020 Giordana Angi, Gabbani, Paolo Jannacci, Junior Cally, Elettra Lamborghin… -