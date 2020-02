LIVE Virtus Bologna-Partizan Belgrado 82-84, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: le V-Nere si fanno rimontare 15 punti di vantaggio e perdono (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE finisce qua, grazie per averci seguito e alla prossima! Finisce qua, la Virtus perde un match che l’ha vista in controllo per quasi tutto il tempo. Sconfitta pesantissima anche perché, ora, dovranno vincere in Turchia contro il Darussafaka per passare il turno. 82-84 Walden subisce fallo e segna un libero su due. 22.03 Teodosic sbaglia la tripla del controsorpasso e il Partizan ha il possesso a 10″ dalla fine. 82-83 Zagorac ruba palla a Gamble e regala il primo vantaggio al Partizan da 40 minuti a questa parte. 25″ alla fine. 82-81 Walden subisce fallo e completa il gioco da tre punti. 82-80 Walden riporta il Partizan a -2. 82-78 Ancora Gamble in lunetta, stavolta fa 2/2. 80-78 1/2 ai liberi per Gamble. 79-78 Bomba di Walden che e il Partizan è a -1. 79-75 Gamble riporta la Virtus a +4. 77-75 Due ... oasport

zazoomnews : LIVE Virtus Bologna-Partizan Belgrado 68-63 EuroCup basket 2020 in DIRETTA: i serbi tornano sotto a fine terzo quar… - zazoomnews : LIVE Virtus Bologna-Partizan Belgrado 47-35 EuroCup basket 2020 in DIRETTA: V-Nere sopra di 12 dopo 20 minuti -… - OA_Sport : LIVE Virtus Bologna-Partizan Belgrado, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per la qualificazio… -