L’attrice di nuovo in dolce attesa | il tenero annuncio su Instagram con la figlia

"E sì, amore mio, è in arrivo un fratellino". Così, con una bellissima foto in bianco e nero con la primogenita Vittoria che le tocca il pancino già visibile L'attrice dà il lieto annuncio ai fan. È incinta per la seconda volta e dopo la femminuccia è in arrivo un maschietto. A distanza di poco tempo (Vittoria è nata a novembre 2018), la bellissima e bravissima Giulia Bevilacqua è di nuovo in dolce attesa. L'ha fatto sapere a tutti poco fa, con quel post dolcissimo che è stato subito preso d'assalto dai follower. Anche tanti colleghi e amici vip si sono precipitati a fare le congratulazioni a lei e al marito, Nicola Capodanno. Tra i tanti messaggi, anche quelli di Alessandro Roia, Martina Stella, Natasha Stefanenko, Lucia Ocone, Ludovica Sauer e Jane Alexander. Tutti felici per questa bella notizia che Giulia ha voluto condividere su Instagram. (Continua dopo la foto) Giulia Bevilacqua

