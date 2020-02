Kj Apa non è più single! (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Non vorrei dire ma… Kj Apa non è più single! Ebbene sì, il nostro tanto amato Archie di Riverdale è infatti uscito allo scoperto postando una foto totally in love a Parigi. Ahhhhh l’amour! Ma chi è la fortunata?? La nuova fiamma di Kj Apa è una modella francese classe 1993: Clara Berry. Purtroppo non si sa ancora molto di Clara tranne che è bellissima, stilosissima e francesissima. Oh là là. Diverse prove ci fanno pensare che stiano insieme più o meno da dicembre. Gli indizi che ce lo fanno supporre? Prova n. 1: un video incriminante girato da alcuni fan in Francia <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.2.1/72x72/1f60f.png" alt=" vanityfair

