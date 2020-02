Incidenti in Montagna: bimba cade con gli sci, ricoverata in gravissime condizioni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Una bambina è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Treviso a causa dei traumi riportati a causa di una caduta con gli sci. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla pista Varmost 3 a Forni di Sopra (Udine). La bimba, di 11 anni, di nazionalità polacca, sarebbe caduta mentre scendeva lungo la pista insieme con altri sciatori e avrebbe battuto violentemente la testa. E’ stata immediatamente trasportata all’ospedale di Treviso con l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore.L'articolo Incidenti in Montagna: bimba cade con gli sci, ricoverata in gravissime condizioni Meteo Web. meteoweb.eu

CAI150 : Incidenti e malori in montagna: cosa fare, quando chiamare i soccorsi e come comportarsi nell'attesa. Su questi tem… - VirgilioVazzari : Incidenti in montagna, cosa fare in attesa dei soccorsi: se ne parla domani sera alla SAT - - AgenziaOpinione : sat trento * incidenti e malori in montagna: « quando chiamare il 112, come comportarsi in attesa dei soccorsi »… -