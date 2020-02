Incendiati i cassonetti in contrada Olivola: denuncia contro ignoti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Incendiati da ignoti i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani dell’ecopunto n. 8 a servizio degli abitanti di C.da Olivola. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme, ma nonostante il loro intervento sono andati distrutti o danneggiati complessivamente n. 5 contenitori. E’ stata presentata regolare denuncia contro ignoti. Già nella mattinata personale aziendale è intervenuto per rimuovere sia i contenitori non più utilizzabili che i rifiuti presenti nell’area, provvedendo alla collocazione di nuovi cassonetti, riattivando immediatamente l’ecopunto n. 8 a servizio dei residenti in C.da Olivola. L'articolo Incendiati i cassonetti in contrada Olivola: denuncia contro ignoti proviene da Anteprima24.it. anteprima24

romadailynews : #Ama: interventi continui per cassonetti incendiati: #Roma – “Venerdi’ scorso squadre… -