Gazzetta: Koulibaly pronto ad alzare il muro contro il Lecce (Di mercoledì 5 febbraio 2020) È giunto il momento di Koulibaly, secondo quanto scrive Mimmo Malfitano sulla Gazzetta dello Sport. Il difensore senegalese, dopo la panchina con la Samp, dovrebbe partire dal primo minuto contro il Lecce. È questo il momento giusto per riprendersi il suo posto e il ruolo che ha stentato ad avere in questo avvio di stagione. Il Napoli ha bisogno di lui, ha bisogno di vedere all’opera la coppia Koulibaly-Manolas per arginare gli attacchi, anche se, come sottolinea Malfitano, il futuro non è ancora chiaro Adesso, l’allenatore ha bisogno di tutti i big per riportare il Napoli in alto e per provare a centrare l’impresa di agganciare il quarto posto. Poi, a fine stagione, si tireranno le somme. Tante indiscrezioni raccontano della cessione certa di Koulibaly nella prossima estate, ci sarebbe il Manchester United pronto a investire 100 milioni di euro per strapparlo al ... ilnapolista

napolista : Gazzetta: #Koulibaly pronto ad alzare il muro contro il Lecce Dopo un avvio stentato il difensore senegalese è pro… - sportli26181512 : Napoli, Gattuso rialza il muro: contro il Lecce tornerà Koulibaly: Napoli, Gattuso rialza il muro: contro il Lecce… - news24_napoli : Koulibaly, il suo futuro è deciso? L’anticipazione della Gazzetta dello… -