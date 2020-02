Fiamme in palazzina a Roma,tre in salvo

salvo dai Vigili del Fuoco dall'incendio scoppiato in un appartamento a Largo di Vigna Stelluti a Roma. Una ragazza è stata prelevata con l'autoscala. Le altre due persone sono state tratta in salvo dall'appartamento invaso dal fumo e una di loro è stata portata in ospedale per intossicazione. Proseguono le operazioni di spegnimento. La polizia di Roma Capitale ha interdetto la zona al traffico locale. Presenti sul posto Polizia di Stato e Italgas.(Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tre persone sono state tratte indai Vigili del Fuoco dall'incendio scoppiato in un appartamento a Largo di Vigna Stelluti a. Una ragazza è stata prelevata con l'autoscala. Le altre due persone sono state tratta indall'appartamento invaso dal fumo e una di loro è stata portata in ospedale per intossicazione. Proseguono le operazioni di spegnimento. La polizia diCapitale ha interdetto la zona al traffico locale. Presenti sul posto Polizia di Stato e Italgas.(Di mercoledì 5 febbraio 2020)

