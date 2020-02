Coronavirus, identificati i primi “super diffusori” in Cina: «Fondamentali per interrompere catena di contagio» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tra gli aspetti dell’epidemia da Coronavirus, uno da monitorare con attenzione riguarda la possibile esistenza dei cosiddetti “super spreader“, ovvero di persone che possono trasmettere il virus più velocemente e a più soggetti rispetto ad altri. Sono questi i dettagli riportati in un articolo a firma Renata Gili e Nicasio Mancini apparso sul sito Medical Facts del virologo Roberto Burioni. «Noi sappiamo che il cosiddetto R0 di questa epidemia (ossia il numero di persone che un singolo paziente ammalato può infettare) – scrivono i due autori dell’articolo – sembra essere compreso fra 2 e 3. In pratica, un paziente con il Coronavirus può trasmettere l’infezione a 2 o 3 altri soggetti». «Quello che è stato descritto in queste ore nell’est della Cina, però, non è per nulla confortante: in una città della provincia di Jiangsu della Cina ... open.online

