Calciomercato Napoli, Hirving Lozano è un caso: cessione quasi sicura (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Continua a far parlare di sé Hirving Lozano. L’acquisto più costoso della storia del Napoli non ha ancora onorato l’investimento pesante fatto su di lui. Una stagione tutt’altro che positiva per il messicano. Dopo l’arrivo all’ombra del Vesuvio, è arrivato subito il goal contro la Juventus. Poi il giocatore è rimasto francamente lontano dagli standard di alto livello che tutti si aspettavano dopo il versamento di 42 milioni di Euro nelle casse del Psv Eindovhen. Non solo problemi tattici alla base. Il timore è che questa stagione sia stata praticamente sprecata. Carlo Ancelotti non ha valorizzato il giocatore schierandolo anche fuori ruolo. Gennaro Gattuso, invece, sembra ignorarlo. Il presidente Aurelio De Laurentiis, però, spera di vedere in campo più spesso il messicano. Per contro, Gennaro Gattuso crede molto in Lorenzo Insigne e non vuole rinunciare al ... calciomercato.napoli

FabrizioRomano : Andrea Petagna al Napoli, colpo in attacco per giugno confermato: accordo totale con la Spal e visite mediche doman… - DiMarzio : #Petagna è un nuovo giocatore del #Napoli: si unirà al nuovo club a partire da giugno - DiMarzio : #Calciomercato, #Napoli | #Petagna è arrivato a #VillaStuart per sostenere le visite mediche -