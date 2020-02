Berlusconi, nel suo intervento al Comitato di presidenza a palazzo Grazioli. "FI è un grande partito nazionale saldamente integrato nel centrodestra, che in Italia non potrebbe esistere senza di noi". E "siamo ben distinti per valori, contenuti e linguaggio dai nostri alleati". Poi annuncia un "tour della libertà" nelle Regioni chiamate al voto e una convention il 22 marzo a Napoli.(Di mercoledì 5 febbraio 2020) "Il grande successo in Calabria conferma il ruolo di Forza Italia come primo partito della coalizione nel Mezzogiorno". Lo sottolinea il leader di FI,, nel suo intervento al Comitato di presidenza a palazzo Grazioli. "FI è un grande partito nazionale saldamente integrato nel centro, che in Italia non potrebberedi noi". E "siamo ben distinti per valori, contenuti e linguaggio dai nostri alleati". Poi annuncia un "tour della libertà" nelle Regioni chiamate al voto e una convention il 22 marzo a Napoli.(Di mercoledì 5 febbraio 2020)

ilfoglio_it : Perché mandare il fondatore Berlusconi al Quirinale è l’unica idea buona anche per la “destra”. Mancano solo 67 vot… - berlusconi : Il disfacimento in atto dei Cinquestelle rende questa maggioranza parlamentare assolutamente non rappresentativa de… - TelevideoRai101 : Berlusconi:C.destra non esiste senza FI -