Alessia Marcuzzi agli haters dopo gli apprezzamenti a Achille Lauro: “Mai drogata in vita mia” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La conduttrice ha seguito con grande entusiasmo la prima serata del Festival di Sanremo e ha condiviso sui social il suo apprezzamento per l'esibizione di Achille Lauro. Alcuni utenti l'hanno criticata, chiedendole se per caso faccia uso di sostanze stupefacenti, così da giustificare, ironicamente, i suoi gusti musicali. Alessia Marcuzzi ha risposto: "La mia è libertà di pensiero" e su Achille Lauro: "Moderno, sexy, un personaggio di grande impatto". fanpage

