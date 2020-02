Usa 2020: ecco perché le primarie Dem in Iowa sono un test decisivo (Di martedì 4 febbraio 2020) Usa 2020: ecco perché le primarie in Iowa sono un test decisivo Con i caucus dell’Iowa comincia la corsa potenzialmente assai lunga che sceglierà l’avversario (o l’avversaria) democratico di Donald Trump alle presidenziali Usa del 3 novembre prossimo. Come funzionano i caucus Intanto, bisogna ricordare che il caucus è una riunione dei dirigenti di un partito politico per la scelta di candidati alle elezioni o a ricoprire cariche pubbliche, per stabilire programmi o fissare l’ordine del giorno per le assemblee generali del partito. Non sono gestiti come in Italia dai partiti stessi, ma regolati da leggi statali che quindi cambiano da Stato a Stato. Tradizionalmente il primo stato a votare è l’Iowa. “First in the Nation” per caso, con una lunga storia che ha a che fare (anche) con carenza di personale e una vecchia fotocopiatrice: quando l’Iowa ottenne il primo ... tpi

