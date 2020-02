Un posto al sole, anticipazioni 5 febbraio: Ornella mette Giulia in guardia (Di martedì 4 febbraio 2020) Nella puntata di Un posto al sole, in onda mercoledì sera su Rai 3, ne vedremo delle belle. Per Bianca tutti gli incubi saranno terminati mentre per la maestra Gagliardi no. Leonardo non avrà alcuna intenzione di lasciar perdere Serena anzi si mostrerà fermamente intenzionato a conquistarla. Mentre Filippo dovrà fare i conti con un forte senso di sconforto, Giulia sarà messa in guardia sul conto di Marcello. anticipazioni Un posto al sole, trama mercoledì 5 febbraio La sceneggiata che la maestra Gagliardi ha fatto a Franco e alla sua piccola alunna le costerà caro. Bianca finalmente potrà tornare a gioire tra i banchi di scuola e questo renderà i suoi genitori estremamente soddisfatti. Per la Gagliardi, invece, inizierà un durissimo periodo in quanto un video sul suo conto circolerà in rete senza pietà. La maestra Maria Grazia rivelerà la sua personalità fragile che lascerà i ... kontrokultura

