Ultimi sondaggi politici: crolla la fiducia in Salvini e Di Maio (Di martedì 4 febbraio 2020) Lega e Movimento 5 Stelle continuano a subire i risultati delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria: secondo gli Ultimi sondaggi politici realizzati dall’Istituto Piepoli per Povera Patria, trasmissione in onda su Rai 2, i due partiti dal 26 di gennaio hanno perso, in percentuali differenti, parte delle intenzioni di voto. Allo stesso modo, è sceso anche il gradimento degli italiani nei confronti dei leader dei due schieramenti, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ultimi sondaggi politici, i dati Ecco i dati raccolti dal sondaggio realizzato dall’Istituto Piepoli per Povera Patria: Lega: 30,5% Partito Democratico: 20% Movimento 5 Stelle: 15,5% Fratelli d’Italia: 10% Forza Italia 6,5% Forza Italia: 6,5% Italia Viva: 4,5% +Europa: 2,5% Liberi e Uguali: 2% Verdi: 1,5% Azione: 1% Nessuna grande novità: il partito di Matteo Salvini continua a primeggiare tra ... urbanpost

geronimo232 : @matteorenzi Ehi bomba SVEGLIA, stiamo ancora aspettando l'uscita dalla politica... Ah no, visto gli ultimi sondagg… - GianfrancoDura3 : @ve10ve @Domenico_p6 Sono reali quei sondaggi: rispettano il voto degli ultimi mesi - lospillo : ITALIA VERA 151 (1% massimo) TRE VOLTE ONOREVOLE Secondo gli ultimi sondaggi se si votasse con il nuovo Parlamento… -