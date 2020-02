Sindacati, Nappi: “Convocazione De Luca tardiva e rituale” (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Vincenzo De Luca, dopo 5 anni di indifferenza, scopre l’esistenza del sindacato e le problematiche del lavoro in prossimità delle elezioni. È questo l’unico giudizio possibile sulla convocazione di oggi delle parti sociali. Non vorremmo essere al posto dei rappresentanti del mondo del lavoro che, dopo essere stati ignorati per anni, si sentiranno sciorinare le solite favolette e le solite mille promesse. Ma so anche che nessuno come loro ha gli strumenti per restare immune dal contagio della menzogna. A loro dico solo che l’impegno del Centrodestra è quello di cominciare a scrivere assieme, nella prossima amministrazione, strumenti e misure per restituire dignità e lavoro vero si campani“. Così in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto. L'articolo Sindacati, Nappi: “Convocazione De Luca tardiva e rituale” proviene da ... anteprima24

