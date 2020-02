Sileri: psicosi collettiva corre più del virus, paure senza base scientifica (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma – “C’e’ una psicosi collettiva che corre piu’ del virus, sono paure che non hanno alcuna base scientifica. Andare al ristorante cinese non comporta nulla, non c’e’ possibilita’ di contagio”. Cosi’ il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, rispondendo ai giornalisti al ministero della Salute sulla psicosi da coronavirus che in queste ore sta investendo il nostro Paese. “Il contagio puo’ avvenire solamente a contatto con persone che provengono da un’area geografica specifica, siano essi cinesi, europei o di qualunque altra nazionalita’- ribadisce Sileri- In questo caso chi proviene da quell’area ed e’ stato a contatto con qualcuno che e’ potenzialmente infetto puo’ a sua volta essere infetto, ma parliamo di un’area geografica. Ora i voli sono stati bloccati, i voli ... romadailynews

