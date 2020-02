Sanders punta sull’America profonda: è lui l’anti Trump? (Di martedì 4 febbraio 2020) L’Iowa è l’emblema stesso dei flyover States statunitensi: rurale, arroccata nell’America profonda, lontana dalle metropoli della costa. Lo scenario in cui hanno inizio le primarie democratiche, nello Stato che tradizionalmente le inaugura, non potrebbe in questo caso essere più simbolico. L’America profonda è stata nel 2016 cruciale per la sconfitta elettorale dei democratici di Hillary Clinton contro Donald Trump, e l’Iowa vi contribuì premiando quest’ultimo con dieci punti di distacco (51,15% contro il 41,74% della sfidante). Ora, i democratici rilanciano la corsa alla Casa Bianca e, in prima fila tra i favoriti per la nomination, vi è lo sfidante della Clinton alle primarie del 2016, quel Bernie Sanders fautore di un’agenda apertamente di sinistra, incentrata sulla lotta alle disuguaglianze economiche e il rafforzamento dell’industria e dello Stato sociale. L’Iowa è eclissata, nelle ... it.insideover

chiaramicalizz : Today is the day: che le primarie #dem abbiano inizio. #Sanders e #Biden tra i favoriti. Cresce 'l'outsider che pun… -