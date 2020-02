Sampdoria Napoli | Gattuso via per la sorella in ospedale (Di martedì 4 febbraio 2020) Subito dopo Sampdoria Napoli Gattuso ha lasciato in tutta fretta lo stadio. L’assenza dell’allenatore azzurro non è passata inosservata. Terza vittoria consecutiva dopo Sampdoria Napoli per gli azzurri di Rino Gattuso. La squadra partenopea comincia a sfoderare prestazioni di orgoglio, e dopo avere eliminato la Lazio campione in carica dalla Coppa Italia, ha proseguito stoppando … L'articolo Sampdoria Napoli Gattuso via per la sorella in ospedale è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

OptaPaolo : 2 - Demme è il secondo “Diego” a segnare in Serie A con il Napoli, dopo Maradona, che realizzò la sua ultima marcat… - DiMarzio : ?? Il primo Diego a segnare dopo #Maradona ? Contro la Samp il terzo gol in carriera ???? Da leader del #Lipsia a punt… - SkySport : ???? Serie ?? – 22^ Giornata ?? #Sampdoria ?? #Napoli 2-4 ? #Milik (3’) ? #Elmas (16’) ? #Quagliarella (26’) ? rig.… -