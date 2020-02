Rino Gattuso, ecco cos’è successo dopo la partita contro la Sampdoria (Di martedì 4 febbraio 2020) Quando è tornato negli spogliatoi ha trovato la brutta notizia: la sorella ha avuto un malore a Gallarate ed è ricoverata nell'ospedale di Busto Arsizio e Ringhio non se l'è sentita di uscire e di parlare della partita. Arrivano aggiornamenti sui motivi che hanno impedito a Rino Gattuso di commentare nel dopo gara la vittoria sulla Sampdoria. Come spiega l'edizione odierna de 'Il Mattino', è stata la moglie Monica ad avvertirlo e.. (Continua...) da quel momento il tecnico azzurro, ha smesso persino di parlare alla squadra e si è subito organizzato un modo per raggiungere l'ospedale, affidando il commento al suo fedelissimo vice Gigi Riccio. Preoccupazione per Rino Gattuso, allenatore del Napoli, che ieri sera alla fine della partita di Genova contro la Sampdoria ha ricevuto una notizia poco piacevole: sua sorella ha infatti avuto un malore a Gallarate ed è ora ricoverata ... howtodofor

