Previsioni Meteo e caldo anomalo: “E’ tutta colpa del NAO” (Di martedì 4 febbraio 2020) Il caldo anomalo di questo inverno preoccupa gli esperti, che tuttavia lo avevano previsto e ne conoscono la causa. E’ tutta colpa dell’oscillazione nell’Atlantico del Nord (NAO) se non abbiamo avuto un inverno e questo conferma che le Previsioni effettuate in ottobre dai modelli messi a punto dai ricercatori del consorzio S2S4E sono affidabili. “Come abbiamo scritto in ottobre – prima dell’inizio dell’attuale inverno insolitamente mite nel Nord Europa – i modelli di Previsioni stagionali per questo inverno dalle sei principali agenzie Meteorologiche del mondo hanno tutti mostrato un chiaro segnale per una fase positiva di oscillazione nell’Atlantico del Nord (NAO)” spiegano i ricercatori del Centro per la ricerca internazionale sul clima e l’ambiente (CICERO). “Questo di solito si traduce in un clima ... meteoweb.eu

FerruccioColaci : RT @TV2000it: Addio al caldo, arriva il gelo. Le previsioni meteo dell' Aeronautica militare @lpisc - emamarro : RT @TV2000it: Addio al caldo, arriva il gelo. Le previsioni meteo dell' Aeronautica militare @lpisc - Dreqqer1 : ...veramente...ora che ricordo il papa lo seguiva...mentre quello delle previsioni meteo lo ascoltava per capire le isobare.. ' :-| ah..' -