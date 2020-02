Moving Out, il simulatore di traslochi, ha una data di uscita (Di martedì 4 febbraio 2020) Attraverso un comunicato stampa, Team17 è felice di annunciare il nuovissimo titolo di SMG Studio e DevM Games, Moving Out, in arrivo il 28 aprile per Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Moving Out permetterà ai giocatori di trasferire i propri arredi in luoghi sempre più bizzarri in un furniture Moving simulator che offre un nuovo significato al "couch co-op".Scegliete un amico (o un massimo di tre) e tuffatevi in divertenti traslochi multiplayer in Moving Out - dopo aver ripescato il materasso dalla vostra piscina, ovviamente. La città di Packmore vi attende e i suoi abitanti devono al più presto traslocare. Fortunatamente per loro, i simpatici Furniture Arrangement & Relocation Technicians (F.A.R.Ts) della società di traslochi "Smooth Moves", di recente costituzione, non vedono l'ora di prendere parte al trasloco.Con una vasta gamma di opzioni di personalizzazione del ... eurogamer

Eurogamer_it : Il simulatore di traslochi #MovingOut ha una data di uscita. - DaklorJr : Dopo Overcooked! ecco Moving Out, il nuovo co-op di Team17 - NPlayerItalia : Dopo Overcooked! ecco Moving Out, il nuovo co-op di Team17 -