La Moviola del CorSport: un errore ammonire Politano (Di martedì 4 febbraio 2020) Per la Moviola del CorSport La Penna non commette errori tranne che sul finale. Giusto annullare i gol di Ramirez e Zielinski, e corretto anche concedere il rigore alla Sampdoria. Ma per Manolas ci sarebbe potuto stare il cartellino giallo. Inoltre, “errore dell’arbitro quando ammonisce Politano per simulazione, ma il fallo di Colley è netto”. L'articolo La Moviola del CorSport: un errore ammonire Politano ilNapolista. ilnapolista

napolista : La Moviola del CorSport: un errore ammonire #Politano Per Edmondo Pinna giusto annullare i gol di Ramirez e Zielin… - luca_carioli : RT @massimozampini: Dalla 'moviola in campo' a Commisso: breve storia del racconto del calcio in Italia. - Robertus976 : RT @massimozampini: Dalla 'moviola in campo' a Commisso: breve storia del racconto del calcio in Italia. -