Jasmine Cristallo a Otto e Mezzo: «Quel che sta accadendo alle Sardine è fisiologico» (Di martedì 4 febbraio 2020) C’è chi decide di dire addio annunciando una scissione – i cui esisti si valuteranno nelle prossime settimane -, poi c’è chi parla di un’organizzazione tipica di un partito. Infine c’è anche chi sOttolinea come tutte queste diatribe interne alle Sardine siano fisiologiche. E quest’ultimo punto arriva da Jasmine Cristallo, coordinatrice del movimento in Calabria, sOttolineando come le tensione siano normali a questo punto per via della natura stessa di Quello che – come annunciato da Mattia Santori – potrebbe diventare ben presto un partito. Almeno per Quel che riguarda l’organizzazione interna. LEGGI ANCHE > E anche le Sardine si scindono (a loro insaputa) Nel corso della sua intervista a Otto e Mezzo, Jasmine Cristallo ha sOttolineato la buonafede dei quattro coordinatori bolognesi del movimento delle Sardine con cui hanno ... giornalettismo

