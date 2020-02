Inter, Handanovic stringe i denti: la situazione in vista del derby (Di martedì 4 febbraio 2020) Handanovic stringe i denti e tenta il recupero-lampo in vista del derby contro il Milan: pronto Padelli L’infortunio occorso alla mano pone in serio dubbio la presenza di Samir Handanovic nel derby contro il Milan. Il portiere dell’Inter si sta allenando con un tutore e spera di recuperare in tempo. Missione quasi impossibile, però. Ecco che alle spalle di Handanovic si fa viva l’ombra di Daniele Padelli. L’ex Torino vorrebbe replicare la buona prestazione contro l’Udinese. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

