Ilicic: «Battere il Valencia sarebbe un sogno. Il soprannome “nonna”? Invenzione di Gasp» – VIDEO (Di martedì 4 febbraio 2020) L’intervento di Josip Ilicic, fuoriclasse dell’Atalanta, in occasione della premiazione al Torneo Amici dei Bambini – VIDEO (Dal nostro inviato a Milano) – Josip Ilicic, intervenuto nel corso della premiazione all’evento Torneo Amici dei Bambini, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’impegno in Champions League dell’Atalanta. Ecco le parole dello sloveno. «Valencia? Passare sarebbe un sogno per tutti quanti, per la città e tutti quelli che giocano all’Atalanta. Il soprannome “nonna”? E’ una storia del mister, sinceramente nessuno mi ha mai chiamato così». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

