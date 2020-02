Francesca Cipriani e le ex pupe furiose: “Le nuove sono sciacquette!” (Di martedì 4 febbraio 2020) La pupa e il secchione, Francesca Cipriani e le altre ex pupe: “Le nuove rispetto a noi sono sciacquette” In qualsiasi contesto i veterani giudicano gli ultimi arrivati come inadatti e sicuramente meno bravi di loro ed anche le pupe non fanno eccezione. In un’intervista a NuovoTv le ex pupe Elena Morali, Rosy Dilettuso e Mary Carbone capitanati da Francesca Cipriani hanno etichettato come ‘sciacquette’ le pupe della terza edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa che va in onda ogni martedì con la conduzione di Paolo Ruffini e la partecipazione, tra l’altro, proprio di Francesca Cipriani. Nello specifico le veterane, che hanno partecipato alle prime edizioni del 2006 e del 2010 del reality show, considerano finte e sfacciate le nuove, mentre loro era più spontanee e meno avvezze ai meccanismi televisivi. Insomma loro si considerano le originale ... lanostratv

trash_italiano : Francesca Cipriani è il mio spirito guida. #LaPupaEIlSecchione - zazoomblog : “Con queste curve si rischia un incidente”: Francesca Cipriani seno e lato B esagerati in primo piano [FOTO] -… - KontroKulturaa : 'Con queste curve si rischia un incidente': Francesca Cipriani, seno e lato B esagerati in primo piano [FOTO] - -