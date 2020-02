Dyson vuole mettere un purificatore d’aria dentro le cuffie (Di martedì 4 febbraio 2020) (Foto: Intellectual Property Office Uk) Dyson produce già diversi premiati modelli di purificatori d’aria per la casa, ma per chi volesse la stessa qualità nella lotta all’inquinamento anche quando si è in outdoor? Un brevetto recentemente scovato suggerisce che la possibile migliore applicazione è quella di una sorta di ibrido con un paio di cuffie. In tutto il mondo si combatte l’inquinamento indossando mascherine con o senza filtro, una soluzione a basso costo che può tornare utile anche in caso di epidemie come in queste settimane con il coronavirus. O per nascondere i propri lineamenti dai riconoscimenti facciali. Tuttavia, le face mask coprono una buona parte del viso e possono non risultare comode a tutti. Per questo motivo si è pensato a un’alternativa altrettanto efficiente, ma che potesse includere le moderne tecnologie di purificazione dell’aria. ... wired

