Don Chisciotte al Verdi di Salerno, sabato l’incontro con i protagonisti (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Fino a domenica 9 febbraio il Teatro Municipale Giuseppe Verdi in via Roma a Salerno propone in scena un’affascinante rappresentazione del “Don Chisciotte” con Alessio Boni e Serra Yilmaz. I due attori protagonisti e la compagnia incontreranno il pubblico e la stampa sabato 8 febbraio alle ore 18.30 presso il foyer del teatro. L’incontro del ciclo “Giù la maschera” condotto dal giornalista Peppe Iannicelli consentirà di approfondire i temi generali dello spettacolo ed i caratteri dei personaggi.Una bella occasione per un incontro ravvicinato tra due degli artisti più interessanti ed amati della scena contemporanea. L'articolo Don Chisciotte al Verdi di Salerno, sabato l’incontro con i protagonisti proviene da Anteprima24.it. anteprima24

