Coronavirus, prima vittima a Hong Kong. Allarme fra i Paesi asiatici: «Non uscite di casa» (Di martedì 4 febbraio 2020) Altri tre Paesi asiatici hanno confermato oggi le infezioni da Coronavirus tra i cittadini che non avevano viaggiato in Cina. Dopo il primo decesso a Hong Kong milioni di persone nelle città asiatiche hanno ricevuto l’ordine di non uscire di casa. Il bilancio della Cina continentale è salito a 425 vittime dopo che altre 64 persone sono morte: il più pesante in un solo giorno dall’inizio del contagio. Più di 20 Paesi hanno confermato casi di virus, spingendo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a dichiarare l’emergenza sanitaria globale. E sono diversi i governi a istituire restrizioni di viaggio e compagnie aeree a sospendere i voli da e verso la Cina. Ma il virus ha continuato a diffondersi oggi con Singapore, Malesia e Thailandia che segnalano nuovi contagi non direttamente collegati alla Cina. In segno di crescente preoccupazione per la diffusione ... open.online

ricpuglisi : Massimo rispetto per i medici dello Spallanzani e di ogni ospedale ma: siamo sicuri che siano stati loro a isolare… - bambinogesu : #coronavirus da dove arrivano? Sono una grande famiglia di virus comuni sia nell'uomo che in molte specie animali;… - Corriere : Coronavirus, prima vittima a Hong Kong. E il Giappone mette in quarantena una nave da crociera -