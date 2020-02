Condannato per prostituzione minorile, prete si salva con la prescrizione (Di martedì 4 febbraio 2020) Condannato in 3 gradi di giudizio per prostituzione minorile, accusato di aver avuto rapporti sessuali a pagamento con un adolescente tossicodipendente, il prete viene ‘graziato’ dalla prescrizione e resta sostanzialmente impunito. Il caso, come riporta il Fatto Quotidiano, viene da Milano. prete Condannato impunito con la prescrizione Nonostante sia stato giudicato colpevole per 3 gradi di giudizio, il prete accusato di prostituzione minorile scampa alla pena per via di un cavillo tecnico. I reati restano impuniti per l’intervenuta prescrizione. Lo rivela il Fatto Quotidiano, che cita un articolo di Luigi Ferrarella per il Corriere della Sera, secondo cui il caso di un prete, che per l’accusa avrebbe pagato prestazioni sessuali a un 16enne (tra 150 e 250 euro a incontro) tra il 2009 e il 2011, si chiude con la Cassazione che ne riconosce la colpevolezza ma i reati per cui è ... thesocialpost

