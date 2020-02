Traffico Roma del 03-02-2020 ore 17:30 (Di lunedì 3 febbraio 2020) POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO E IN DIREZIONA DI SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERMAO RALLENTAMEBNTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA A TESTACCIO DA QUESTA MATTINA E FINO A MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO NUOVI LAVORI IN VIA NICOLA ZABAGLIA CON CHIUSURA, IN FASCIA ORARIA 07.00/18.00, TRA VIA ALDO MANUZIO E VIA GALVANI,. DEVIAZIONI ANCHE PER LA LINEA BUS 83. PROGRAMMATA PER DOMANI, MARTEDÌ 4 FEBBRAIO, UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE NEI PRESSI IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI DISAGI PER IL Traffico DI ZONA DALLE 9,30 ALLE ... romadailynews

