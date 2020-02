Scontro frontale tra due auto a Cavour: morto un 30enne, due feriti (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tragico incidente in via Bagnolo, a Cavour, nel torinese: uno Scontro frontale tra due auto ha causato la morte di un uomo di 30 anni. Nell’impatto, inoltre, due persone sono rimaste ferite e i veicoli sono usciti distrutti dallo Scontro. Da quanto si apprende, le due auto viaggiavano in direzioni opposte quando all’improvviso, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbero scontrate. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a un ragazzo di 30 anni. Scontro frontale a Cavour Nella serata di domenica 2 febbraio intorno alle ore 20 è avvenuto un tragico Scontro frontale tra due auto a Cavour, in via Bagnolo. Secondo le primissime ricostruzioni di quanto accaduto, infatti, all’altezza del civico 76 i due mezzi, provenienti da direzioni opposte, sarebbero entrati in collisione. Ancora ignote le cause dello schianto, sulle quali sono in corso le ... notizie

