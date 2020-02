Sanremo 2020: Beppe Vessicchio torna al Festival (Di lunedì 3 febbraio 2020) Beppe Vessicchio torna a Sanremo 2020 per dirigere l'Orchestra sul palco dell'Ariston, la conferma arriva direttamente da Amadeus. A Sanremo 2020 ci sarà anche Beppe Vessicchio: Amadeus ha confermato che il Maestro più amato dai social tornerà sul palco dell'Ariston dopo un anno d'assenza, in cui era comunque rimasto dalle parti della città dei fiori ma solo per qualche sketch con i The Jackal. Il Festival di Sanremo 2020 è ormai alle porte e Amadeus, ospite ieri di 'Che Tempo che Fa', ci ha fatto sapere che il Maestro napoletano tornerà a dirigere l'Orchestra di Sanremo. Fabio Fazio gli ha chiesto "C'è Vessicchio?", ed il direttore artistico del Festival ha risposto: "Sì, c'è!". Subito Twitter è stato inondato ... movieplayer

