Romina Power e Albano forte indiscrezione: li hanno visti in albergo a Sanremo… (Di lunedì 3 febbraio 2020) Albano e Romina hanno un legame indissolubile, per quanto le loro strade tendano a dividerli, poi si ritrovano sempre. Ultimamente si era parlato di un ritorno di fiamma tra Albano e Loredana Lecciso; tuttavia, Romina non resta in disparte a guardare. Ne sono successe tante: figli, musica, Sanremo, amore… una vita lunghissima insieme che ha disegnato l’immagine una coppia magica che non avrebbe mai potuto lasciarsi. Insieme a Sanremo 2020 Insomma sembra che la coppia eterna, amatissima dagli italiani, sarà insieme a Sanremo e ancora e sempre stupirà tutti. Dobbiamo attendere la prossima settimana per saperne di più. L'articolo Romina Power e Albano forte indiscrezione: li hanno visti in albergo a Sanremo… proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

