Picchiata e sepolta viva col figlio in grembo, no al risarcimento per i genitori (Di lunedì 3 febbraio 2020) I parenti di Jennifer Zacconi non hanno diritto al risarcimento dalla Presidenza del Consiglio. Lo hanno deciso i giudici della prima corte d'Appello di Roma, prima sezione civile. Jennifer fu uccisa a 22 anni, al nono mese di gravidanza, dall'amante 34enne Lucio Niero nella zona di Maerne (Venezia). La ragazza fu presa a pugni e calci in pancia, strangolata con una corda e poi sepolta viva. fanpage

