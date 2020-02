Nicchi contro Commisso: «Arbitri disgustati dal suo comportamento» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Nicchi ha commentato il duro sfogo di Commisso dopo Juventus Fiorentina Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, è intervenuto a margine della premiazione per la Panchina d’Oro 2018/19: «Ho trovato una bella atmosfera oggi. Commisso? Non l’ho visto». «Non ho da esprimere niente e non dobbiamo aggiungere altro. Dico semplicemente che gli Arbitri italiani sono, usando un termine di chi l’ha usato, disgustati da questo comportamento», riporta tuttomercatoweb.com. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

ciccionocera95 : RT @marcullo02: Il fatto che solo gli Juventini diano ragione a Nicchi mettendosi contro tutte le altre tifoserie italiane mi spezza - marcullo02 : Il fatto che solo gli Juventini diano ragione a Nicchi mettendosi contro tutte le altre tifoserie italiane mi spezza - Bruno19631 : RT @pasquino60: @Gazzetta_it Tutti a pecorina.... Tutti contro #Comisso #Nicchi #arbitri #giornalisti #sky #LegaserieA -