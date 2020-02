Napoli Sampdoria: perché è un test importante per Gattuso (Di lunedì 3 febbraio 2020) La partita contro la Sampdoria dirà molto sul Napoli di Gattuso. Soprattutto per quanto riguarda l’attacco posizionale Contro la Juventus, il Napoli di Gattuso ha mostrato netti passi in avanti per quanto riguarda la solidità difensiva. Si è coperto basso proteggendo bene il centro. Tuttavia, nelle precedenti gare ci sono state diverse difficoltà offensive contro chi si difendeva nella propria trequarti. La Sampdoria di Ranieri si distingue per un 442 molto accorro e prudente senza palla, sarà quindi un test interessante per valutare come se la cava il Napoli quando attacca difese schierate Leggi su Calcionews24.com calcionews24

