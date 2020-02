Mattia Fiaschini morto in Australia. “Era un ragazzo fantastico, siamo sconvolti” (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’ultima escursione di Mattia Fiaschini, esperto trekker di Cesenatico morto in Australia. Il dolore degli amici che condividevano con lui la passione per i viaggi: "Tante esperienze vissute insieme, ci mancherà". Il ricordo del padre: “Un ragazzo molto in gamba, uno sportivo, un atleta, un escursionista molto esperto”. fanpage

