Il videogame italiano sbarcato su Apple Arcade (Di lunedì 3 febbraio 2020) (Foto: MixedBag) Un nuovo gioco debutta su Apple Arcade e batte bandiera tricolore visto che è firmato dagli italiani di MixedBag. Secret Oops! è un titolo d’azione cooperativo che si dedica a tutta la famiglia e punta sulla realtà aumentata. È il quarto gioco in realtà aumentata a mettersi a disposizione sulla piattaforma Apple Arcade dopo Spek di RAC7, Rosie’s Reality di RosieReality, e Possesions di Noodlecake. Secret Oops! si presenta con una veste stile cartone animato tridimensionale con i protagonisti che affronteranno 35 livelli realizzati tutti a mano e suddivisi per due mondi colorati e immersivi. Altri livelli dovrebbero sopraggiungere in seguito con extra e nuove dinamiche di gioco. Lo scopo del gioco è quello di aiutare una spia non proprio abilissima a essere catturata cercando di salvarlo dai mille pericoli che incontrerà sul cammino tra videocamere di sorveglianza, ... wired

