IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di martedì 4 febbraio 2020 (Di lunedì 3 febbraio 2020) anticipazioni puntata n. 77 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di martedì 4 febbraio 2020: Roberta (Federica De Benedittis) rivela a Gabriella (Ilaria Rossi) e Angela (Alessia Debandi) di essere intenzionata a infondere coraggio a Federico (Alessandro Fella) affinché lui riprenda a lavorare al suo romanzo. Clelia (Enrica Pintore) comunica alle Veneri che, in vista della finale di Sanremo, il PARADISO aprirà le sue porte una serata a cui potranno prendere parte tutti. Nel frattempo i due soci della caffetteria parlano riguardo al noleggio del televisore; Marcello decide di coinvolgere in quest’iniziativa anche Lorena (Verdiana Costanzo), da cui sembra molto preso… tanto che Roberta scopre di essere gelosa di lui! Ludovica Brancia (Giulia Arena) va a stare a Villa Guarnieri e Umberto (Roberto Farnesi) si scusa con lei per i suoi recenti errori. Achille Ravasi (Roberto Alpi) è ... tvsoap

