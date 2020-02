Gruppo FCA - In aumento i bonus per i lavoratori italiani (Di lunedì 3 febbraio 2020) I lavoratori italiani della Fiat Chrysler riceveranno questo mese un bonus retributivo di 1.350 euro, leggermente superiore al 6% della retribuzione annuale e in aumento rispetto ai 1.250 euro erogati l'anno scorso. Il premio è legato agli obiettivi di qualità e produttività previsti dal contratto collettivo di lavoro specifico sottoscritto dal Gruppo automobilistico con le organizzazioni sindacali Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri nel luglio del 2015 e rinnovato l'anno scorso.In tasca a fine febbraio. Il premio, che anche questanno beneficerà della tassazione agevolata del 10% prevista per il salario variabile, sarà pagato a fine febbraio. Il suo importo varia a seconda delle performance, misurate con il sistema WCM (World Class Manufacturing), realizzate da ogni singola unità produttiva. Rispetto all'anno scorso, sono stabili i risultati della maggior parte degli ... quattroruote

