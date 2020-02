Gravina: “Commisso? Sfogo legittimo ma non condivisibile da parte mia” (Di martedì 4 febbraio 2020) Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha commentato la dura reazione di ieri di Rocco Commisso sul secondo rigore concesso alla Juventus in Juve-Fiorentina. Le parole di Gravina sono state trasmesse da Tiki Taka. “Uno Sfogo legittimo da parte di Commisso, non condivisibile da parte mia. Capisco che in un momento di criticità ci possano essere reazioni di questo tipo, ma non può giustificare l’alzata di toni delle ultime ore. L’arbitro può sbagliare ma difenderò sempre l’istituzione perché solo in questo modo riusciamo a dare garanzia di affidabilità a tutto il mondo del calcio”. Una netta presa di distanza dalle dichiarazioni – quelle sì effettivamente fuori luogo – del capo degli arbitri Nicchi. L'articolo Gravina: “Commisso? Sfogo legittimo ma non condivisibile da parte mia” ilNapolista. ilnapolista

TinaAcone : Dopo le parole del Presidente #Commisso il sistema si muove compatto per screditarlo, così come è stato fatto in pa… - napolista : Gravina: “Commisso? Sfogo legittimo ma non condivisibile da parte mia” Il n°1 Figc prende le distanze da Nicchi: “… - giorgio_bianca : RT @nicolanegro: Quindi #Gravina presidente @FIGC ritiene legittimo (ma non condivisibile...) lo sfogo di #Commisso che accusa la #Juventus… -