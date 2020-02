"Gli anni più belli": grazie a Gabriele Muccino si ritorna a piangere di gioia - (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roberta Damiata Era da tempo che il cinema italiano non riusciva ad emozionare in maniera così profonda e totale. "Gli anni più belli" di Gabriele Muccino è riuscito a fare questo e molto altro in un film che arriva a toccare corde profondissime dell'anima Molto meglio di una seduta dall’analista, di una cena con gli amici delle medie, e delle domeniche passate a riguardare l’album delle foto. “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino, in uscita il 13 febbraio, 01distribution è un film sulla vita di quattro amici, che racconta le vite di tutti. Impossibile vederlo e non fare tre cose: commuoversi, ricordare e uscire dal cinema sentendosi in pace con il mondo. Forse uno dei film più belli del regista de “L'ultimo Bacio” che, dentro a questa pellicola, ha messo tutto il suo percorso cinematografico e la sua vita, arrivando ad una catarsi creativa difficilmente possibile di ... ilgiornale

